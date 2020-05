Danas promenljivo oblačno i suvo vreme

Novi magazin pre 34 minuta | Beta

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Tokom jutra po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Vetar slab do umeren, severozapadni, na istoku povremeno i jak, uveče u skretanju na jugozapadni. Minimalna temperatura od četiri do 11, a maksimalna temperatura od 16 do 20. U Beogradu danas promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena, uz slab do umeren vetar. Minimalna temperatura od sedam do devet, a maksimalna oko 18 stepeni Celzijusa.