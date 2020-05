"Situacija je nestabilna": Kada su nam potrebne maske, čega ćemo morati da se uzdržimo

B92 pre 3 minuta | RTS, Tanjug

Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je danas da bi bilo poželjno da se svadbe, maturske večeri i druge velike proslave odlože za drugu polovinu juna.

Tiodorović za RTS rekao da još neće biti otvorena pozorišta i bioskopi, ali i istakao da je jedinstvena ocena Kriznog štaba da je situacija u Srbiji pod kontrolom. "Bioskopi i pozorišta, to još nećemo, to su zatvoreni prostori. Tako da će okupljanja biti na 50 ili 100. Preporučuje se da svadbe, koje su obično u maju, maturske večeri, proslave povodom punoletstva, pomere za jun. Moj utisak je da se velika većina ponaša odgovorno, ali imate i one mlade koji misle da