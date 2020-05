Dragan Bujošević od danas v.d. direktora RTS do imenovanja novog na toj poziciji

Danas pre 3 sata | Piše: K. Živanović

Upravni odbor RTS-a saopštio Upravni odbor Radio televizije Srbije doneo je danas odluku o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje generalnog direktora RTS nakon što je Draganu Bujoševiću danas istekao petogodišnji mandat. Do imenovanja novog generalnog direktora funkciju vršioca dužnosti će obavljati dosadašnji direktor.

Podsetimo, iako je Bujošević još prošle godine ispunio uslove za penziju, on je tražio da mu se produži mandat. On danas nije želeo da odgovori na pitanje Danasa da li će ponovo konkurisati za čelno mesto RTS-a, s obzirom da ne postoje zakonske prepreke da to učini. Bujošević je za generalnog direktora RTS-a izabran 5. maja 2015. Tadašnji predsednik UO RTS-a Zoran Popović rekao je posle sednice na kojoj je on izabran „da je bilo više dobrih kandidata, ali da je