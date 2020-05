NASA: Tom Kruz snima film u svemiru

Radio 021 pre 1 sat | Tanjug

Holivudski glumac Tom Kruz snima film u svemiru, saopštila je američka svemirska agencija NASA.

"NASA je uzbuđena što sarađuje sa Tomom Kruzom na filmu na Svemirskoj stanici. Potrebni su nam popularni mediji da inspirišu novu generaciju inženjera i naučnika da bi učinili stvarnim ambiciozne planove NASA", poručio je na Tviteru Džim Brajdenstajn iz NASA. NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality.