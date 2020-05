Pijan ćerku gađao televizorom, osuđen na uslovnu kaznu zatvora

Radio 021 pre 10 minuta | Tanjug

I. P. (48) priznao je krivicu za nasilje nad ćerkom koju je u alkoholisanom stanju gađao televizorom, pa je zaključio sporazum sa Trećim osnovnim tužilaštvom u Beogradu.

Na osnovu sporazuma, on je osuđen na uslovnu kaznu od tri meseca zatvora, s rokom provere od godinu dana. I. P. je osuđen za krivično delo nasilje u porodici. On je bio pijan kada se posvađao sa ćerkom koja je bacila televizor na pod, nakon čega je on televizor bacio na ćerku koja je ležala na krevetu i tom prilikom zadobila lake telesne povrede. Autor: Tanjug