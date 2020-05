U petak počinje godišnji pregled tunela "Predejane" i "Manajle"

Radio 021 pre 28 minuta | Tanjug

Redovan godišnji pregled sistema u tunelima "Predejane" i "Manajle" radiće se od 8. do 31. maja, saopštili su danas "Koridori Srbije".

Predgled sistema u tunelima obaviće izvođač "AzVirt" u saradnji sa predstavnicima "Puteva Srbije", akreditovanim kućama i predstavnicima nadzornog organa. "Tokom ispitivanja planirano je da se prvo obustavi saobraćaj u levim cevima tunela Predejane i Manajle od 8. do 19. maja, a za to vreme će se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz desne cevi tunela", saopštili su Koridori. Od 19. do 31. maja biće obustavljen saobraćaj kroz desne cevi tunela "Predejane" i "Manajale",