Ipak - "nismo sigurni"

B92 pre 44 minuta | Tanjug

Američki državni sekretar Majk Pompeo izjavio je da SAD nisu sigurne da je koronavirus potekao iz laboratorije u kineskom gradu Vuhanu.

To je rekao iako je nedavno tvrdio da postoje brojni dokazi za to. On je u intervjuu za Foks Biznis u sredu uveče izneo dvosmislene tvrdnje, prenosi CNN. Najpre je rekao da je "video dokaze da korona virus verovatno potiče iz Instituta za virusologiju u Vuhanu", a zatim je dodao da bi bio "srećan da vidi dokaze koji to demantuju". Naglasio je da nema kontradikcije između njegove pozicije i komentara nekih visokih američkih zvaničnika koji su izneli sumnje u njegovu