Dimitrij Bosov izvršio samoubistvo!

Mondo pre 5 sati | mondo.rs

Ruski milijarder Dimitrij Bosov (52) izvršio je samoubistvo!

Ruski milijarder Dimitrij Bosov (52) izvršio je samoubistvo! To je potvrđeno agenciji TAS S, a ruski mediji su preneli da je milijarder počinio samoubistvo u noći 6. maja. Mediji su preneli da je on imao ranu na glavi od vatrenog oružja. Bosov je bio rangiran na 86. mesto Forbsove liste najbogatijih Rusa sa bogatstvom od preko 1,1 milijarde dolara. Bio je suvlasnik kompanija Vostokugol i Sibanthracite, koje su se bavile ugljem. On je bio oženjen i imao petoro dece.