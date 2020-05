Vučić: Nadam se da će biti nekog u Prištini za razgovore

B92 pre 51 minuta | Tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je danas "zavereničke teorije" o nekakvom dogovoru s Hašimom Tačijem o Kosovu.

Vučić je izrazio nadu u mogućnost nastavka razgovora i da će u Prištini biti nekog s kim ćemo moći da razgovaramo. "Ja sa Tačijem nisam imao ozbiljan razgovor ne pamtim od kad. To su zavereničke, besmislene teorije”, podvukao je Vučić za TV Prva. "Nije to Kurti rekao zbog mene, već zbog Tačija", rekao je on. Vučić je kazao da se nada da će postojati neko u Prištini s kim ćemo moći da razgovaramo, dodajući da se oni tuku između sebe I da su u stanju da jedni druge