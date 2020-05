Korona virus: Počinje gradski prevoz u Beogradu, Australija popušta mere u tri faze

BBC News pre 53 minuta

Reuters

Drugi dan bez vanrednog stanja u Beograd donosi povratak javnog prevoza - u kojem će ipak sve funkcionisati po starom. Svet za to vreme sprema za obeležavanje Dan pobede u Drugom svetskom ratu, dok je Australija najavila popuštanje bezbednosnih mera u tri faze.

Beograđani će danas prvi put posle nekoliko nedelja moći da se voze gradskim prevozom, što mogu da urade kad god žele - nekoliko bezbednosnih mera je najavljivano, kao i to ko sve sme da se vozi, ali je u četvrtak odlučeno da ništa od toga zapravo ne važi.

U poslednja 24 sata u Srbiji je zabeleženo još 57 slučajeva zaraze Kovidom-19. Ukupan broj umrlih porastao na 206, do sada je zaraženo 9.848 ljudi, a izlečeno 2.160.

Situacija je i dalje najlošija u SAD, gde je do sada preminulo više od 73.000 ljudi, uz 1,3 miliona zaraženih, kao i u Brazilu, gde broj zaraženih i preminulih raste iz dana u dan.

Brojne zemlje sveta za to vreme popuštaju bezbednosne mere, a Australija će to uraditi u tri faze - u prvoj, koja počinje danas, dozvoljni su skupovi do deset ljudi, u drugoj će taj broj porasti na 20, a u trećoj na 100.

U svetu je od korona virusa do sada preminulo više od 269.000 ljudi, a broj zaraženih premašio je 3.8 miliona, podaci su američkog univerziteta Džons Hopkins. Oporavilo se više od 1,2 miliona ljudi.

Šta se dešava u Srbiji?

U poslednja 24 sata u Srbiji je zabeleženo još 57 slučajeva zaraze, a preminulo je još troje ljudi pa se ukupan broj umrlih popeo na 206.

Vanredno stanje je ukinuto, a sa njim i policijski čas, ali su druge mere i dalje na snazi - zabrana okupljanja, nošenje rukavica i maski u javnom prevozu, restoranima i kafićima, kao i držanje fizičke distance.

Do daljeg će morati da se izbegavaju kontakti - zagrljaji i rukovanja, stariji od 65 će moći da se kreću kada god požele, ali je preporuka da i dalje više vremena provode kod kuće.

Pozorišta i bioskopi ostaju zatvoreni, a nema nastave u školama - učenici će časove i dalje pratiti preko televizije i interneta.

Gradski prevoz u Beogradu će, uprkos najavljivanim merama, funkcionisati na isti način kao i pre pandemije korona virusa.

Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević je apelovao na građane da koriste maske i rukavice, kao i da drže socijalnu distancu, dodajući da je reč o ličnoj odgovornosti građana, a ne prevoznika.

U međuvremenu je promenjen i način na koji će građani dolaziti do 100 evra novčane pomoći - građani koji žele da dobiju novac neće morati da ostave ime i prezime, već samo matični broj, broj lične karte i naziv banke, izjavila je za RTS pomoćnica ministra finansija Ana Jović.

Prijave će trajati od 15. maja do 5. juna, a penzionerima i onima koji primaju socijalnu pomoć novac će biti isplaćen automatski, dodala je ona.

Direktor policije Vladimir Rebić je za list Blic izjavio da je u poslednjih sedam dana podneto 113 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja zabrane kretanja.

Kako kaže, postupci su pokrenuti protiv 57 ljudi koji su izražavali protest zbog policijskog časa i 56 protiv onih koji su, takođe u vreme policijskog časa, palili baklje na krovovima.

Prvi dan bez vanrednog stanja u Srbiji završen je protestom opozicije ispred zgrade Predsedništva u Beogradu.

Lagani povratak fudbala, Srbija želi da ugosti košarkaške evroligaše

Nemačka Bundesliga biće prva velika fudbalska liga koja će nastaviti da se igra, a očekuje se da se engleska i španska liga nastave sledećeg meseca, dok je italijanskim igračima dozvoljeno da počnu sa individualnim treninzima.

Fudbalsko prvenstvo Srbije biće nastavljeno 30, maja, ali bez plejofa i plejauta.

Vlada Srbije poslaće čelnicima košarkaške Evrolige pismo kojim se garantuje da će svi učesnici završnog turnira moći da uđu u zemlju, ako Beograd dobije organizaciju tog turnira.

Taj turnir mogao bi da se održi u julu, s tim što Evroliga krajem maja tek treba da donese odluku o tome da li će sezona uopšte biti nastavljena.

Donato Fasano I u Srbiji se temperatura proverava ljudima koji dolaze u zvanične ustanove

Ukratko iz sveta:

Iz Fejsbuka i Gugla za to vreme najavljuju da će zaposleni moći da rade od kuće sve do kraja godine, ukoliko to žele

i za to vreme najavljuju da će zaposleni moći da rade od kuće sve do kraja godine, ukoliko to žele Najteži dan u Meksiku do sada - 257 ljudi je preminulo, a zaraženo je još 1.982. Ukupno je zaraženo gotovo 30.000, a preminulo je 2.961.

do sada - 257 ljudi je preminulo, a zaraženo je još 1.982. Ukupno je zaraženo gotovo 30.000, a preminulo je 2.961. Španski parlament je prihvatio predlog vlade da vanredno stanje, koje je uvedeno 14. marta, bude produženo za još dve nedelje - do 24. maja

parlament je prihvatio predlog vlade da vanredno stanje, koje je uvedeno 14. marta, bude produženo za još dve nedelje - do 24. maja Pevačica Madona objavila je na Instagram nalogu da je tokom turneje imala virus korona

objavila je na Instagram nalogu da je tokom turneje imala virus korona Nekoliko organizacija pri Ujedinjenim nacijama upozorilo je na „hiljade izbeglica i migranata u nevolji" u Bengalskom zalivu i Andamanskom moru

upozorilo je na „hiljade izbeglica i migranata u nevolji" u Bengalskom zalivu i Andamanskom moru Diznilend u Šangaju će biti otvoren 11. maja

će biti otvoren 11. maja Francuska će sledeće nedelje početi sa ublažavanjem mera, ali restrikcije ostaju u regiji Pariza

će sledeće nedelje početi sa ublažavanjem mera, ali restrikcije ostaju u regiji Pariza Indija je produžila karantin na još dve nedelje

je produžila karantin na još dve nedelje Vlada u Australiji raspravlja o pokretanju ekonomije, a cilj je da se ljudi do jula vrate u kancelarije

raspravlja o pokretanju ekonomije, a cilj je da se ljudi do jula vrate u kancelarije Norveška je najavila otvaranje škola za ponedeljak, a kafića od prvog juna

Kakva je situacija u regionu?

Hrvatska - 2.125 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 86 ljudi, a oporavilo se 1.641.

Bosna i Hercegovina - 2.015 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 90 ljudi, a oporavilo se 937.

Slovenija - 1.449 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 99 ljudi, a oporavilo se 1.169.

Severna Makedonija - 1.572 potvrđena slučaja

Od posledica korona virusa dosad je preminulo 89, a oporavilo se 1.079 ljudi.

Kosovo - 861 potvrđen slučaj

Od posledica korona virusa do sada je preminulo je 27, a oporavile se 562 osobe.

Crna Gora - 324 potvrđena slučaja

Oporavila se 261 osoba, a preminulo osmoro.

AFP

Kako je u svetu?

Teško stanje je u Brazilu - broj zaraženih i preminulih vrtoglavo raste i ne deluje da će taj rast uskoro stati, dok je zemlja žestoko politički podeljena.

Žoao Dorija, guverner Sao Paola, izjavio je u međuvremenu da se Brazil bori protiv dva virusa - korona virusa i Bolsonaro virusa, dok Paulo Guedes, brazilski ministar ekonomije, upozorava na ekonomski kolaps u zemlji ukoliko se karantin nastavi.

Opširnije o komplikovanoj situaciji u Brazilu možete pronaći - OVDE.

Pored Brazila, situacija je najteža u SAD, gde je do sada zaraženo 1,3 miliona ljudi, uz 73.000 žrtava, dok se skoro 3.3 miliona Amerikanaca prijavilo za pomoć nezaposlenima. Broj zahteva je od sredine marta porastao na 33 miliona.

Međutim, američki predsednik Donald Tramp se već nedeljama najviše bavi Kinom, kriveći je za „najgori napad u američkoj istoriji".

Odgovor je dobio od kineskih medija:

https://youtu.be/Q5BZ09iNdvo

Britanija je ove nedelje postala zemlja sa najvećim brojem smrtnih slučajeva u Evropi - tamo je registrovano više od 30.000 smrtnih slučajeva, a u svetu vie ima još samo Amerika.

Na trećem mestu se sada nalazi Italija, sa 29.958 smrtnih slučajeva.

Deset zemalja sveta ima više od 100.000 zaraženih - Amerika, Španija, Italija, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Rusija, Turska, Brazil i Iran.

Međutim, brojne zemlje širom sveta polako popuštaju bezbednosne mere.

Australijski premijer Skot Morison objavio je kako će se to dogoditi u njegovoj zemlji i plan ima tri faze.

Prvi počinje danas i biće dozvoljeno okupljanje pet ljudi u zatvorenom prostoru i 10 napolju. Počinju da rade restorani i kafići, ali radnici mogu da rade od kuće ako ima uslova za to. Otvaraju se učionice i igrališta, a dozvoljeno je i putovanje po zemlji.

Druga faza će dozvoliti okupljanje do 20 ljudi i tada će biti otvoreni bioskopi, teretane i saloni lepote.

U trećoj fazi će biti dozvoljeno okupljanje do 100 ljudi.

U Peruu ima više od 50.000 potvrđenih slučajeva korona virusa, što je najviše u Južnoj Americi posle Brazila, koji je daleko naseljeniji.

U Indiji će karantin trajati barem još dve nedelje. Ukupan broj pacijenata zaraženih korona virusom u Indiji iznosi 46.433, a cifra nastavlja da raste kako se povećava broj testova.

Norveška je najavila da će škole početi sa radom u ponedeljak, dok će barovi početi od 1. juna. Kulturni i sportski događaji do 200 ljudi moći će da se održavaju od 15. juna.

Najviši zdravstveni zvaničnik Švedske, Andres Tegnel, kritikovan je zbog izbegavanja uvođenja mera karantina. Kritiku su uputile okolne skandinavske države, kako je broj smrtnih slučajeva u Švedskoj premašio 3.000.

BBC

BBC

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.08.2020)