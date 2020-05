Korona virus: U Srbiji još 95 zaraženih, Italija prva zemlja Evropske unije sa više od 30.000 umrlih

BBC News pre 15 minuta

Getty Images Distanca je neophodna

Dok Evropa obeležava Dan pobede u Drugom svetskom ratu, Svetska zdravstvena organizacija upozorava da bi broj umrlih u Africi u prvoj godini pandemije mogao da dostigne 190.000, broj umrlih u Italiji premašio 30.000, a u Srbiji protiče drugi dan bez vanrednog stanja.

Broj umrlih je posle Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država i u Italiji prešao 30.000, a Svetska zdravstvena organizacija navodi da će možda biti potrebno godinu dana dok se otkrije poreklo koorna virusa.

Prema poslednjem izveštaju od petka, u Srbiji je u poslednja 24 sata zabeleženo još 95 slučajeva zaraze Kovidom-19, a umrle su još tri osobe. Ukupan broj umrlih porastao je na 209, do sada je zaraženo 9.943 ljudi, a oporavilo se 2.453.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš rekao je da treba da se ulože svi napori kako bi se „stalo na put govoru mržnje širom sveta".

Brojne zemlje sveta za to vreme popuštaju bezbednosne mere, a Australija će to uraditi u tri faze - u prvoj, koja počinje danas, dozvoljeni su skupovi do deset ljudi, u drugoj će taj broj porasti na 20, a u trećoj na 100.

U svetu je od korona virusa do sada preminulo više od 270.000 ljudi, a broj zaraženih premašio je 3,8 miliona, podaci su američkog univerziteta Džons Hopkins. Oporavilo se više od 1,2 miliona ljudi.

Šta se dešava u Srbiji?

Prema poslednjim podacima od petka, u Srbiji je zabeleženo još 95 slučajeva zaraze Kovidom-19, preminulo je još troje ljudi, pa se broj umrlih popeo na 206. Do sada je zaraženo ukupno 9.943 ljudi, a oporavilo se 2.453.

Vanredno stanje je ukinuto, a sa njim i policijski čas, ali su druge mere i dalje na snazi - zabrana okupljanja, nošenje rukavica i maski u javnom prevozu, restoranima i kafićima, kao i držanje fizičke distance.

Do daljeg će morati da se izbegavaju kontakti - zagrljaji i rukovanja, stariji od 65 mogu da se kreću kada god požele, ali je preporuka da i dalje više vremena provode kod kuće.

Fonet Do daljeg će morati da se izbegavaju kontakti - zagrljaji i rukovanja

Pozorišta i bioskopi ostaju zatvoreni, a nema nastave u školama - učenici će časove i dalje pratiti preko televizije i interneta.

Visokoškolske ustanove će krenuti sa radom od 15. maja, uz poštovanje preventivnih mera, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je, obrazlažući izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, da se povećava najniži iznos novčane kazne za kršenje propisa kojima su određene mere za zaštitu stanovništva od tih bolesti sa 30.000 na 50.000 dinara.

On je u Skupštini Srbije rekao da su predloženim zakonom propisane prekršajne sankcije za ne postupanje pravnih i fizičkih lica po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi, čiji je cilj zaštita stanovništva, prenosi Fonet.

Fonet U poslednja 24 sata u Srbiji je zabeleženo još 57 slučajeva zaraze Kovidom-19

Samo nekoliko sati pošto je gradski prevoz u Beogradu u petak ponovo počeo sa radom, autobus na liniji 65 zapalio se u Terazijskom tunelu.

Gradski prevoz, uprkos najavljivanim merama, funkcioniše na isti način kao i pre pandemije korona virusa.

Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević je apelovao na građane da koriste maske i rukavice, kao i da drže distancu, dodajući da je reč o ličnoj odgovornosti građana, a ne prevoznika.

Ukratko iz sveta:

Stopa nezaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama najveća od Drugog svatskog rata

najveća od Drugog svatskog rata Iz Fejsbuka i Gugla za to vreme najavljuju da će zaposleni moći da rade od kuće sve do kraja godine, ukoliko to žele

i za to vreme najavljuju da će zaposleni moći da rade od kuće sve do kraja godine, ukoliko to žele Broj umrlih u Italiji premašio 30.000

premašio 30.000 Rusija šesti dan zaredom beleži više od 10.000 novih slučajeva korona virusa

šesti dan zaredom beleži više od 10.000 novih slučajeva korona virusa Nemački izvoz opao je za 11,8 odsto, što je najgori pad još od ujedinjenja 1990. godine

izvoz opao je za 11,8 odsto, što je najgori pad još od ujedinjenja 1990. godine Vlada u Australiji raspravlja o pokretanju ekonomije, a cilj je da se ljudi do jula vrate u kancelarije

raspravlja o pokretanju ekonomije, a cilj je da se ljudi do jula vrate u kancelarije Norveška je najavila otvaranje škola za ponedeljak, a kafića od prvog juna

Kakva je situacija u regionu?

Hrvatska - 2.161 potvrđen slučaj

Do sada je preminulo 86 ljudi, a oporavilo se 1.689.

Bosna i Hercegovina - 2.070 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 98 ljudi, a oporavilo se 942.

Slovenija - 1.450 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 100 ljudi, a oporavilo se 1.205.

Severna Makedonija - 1.586 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa dosad je preminulo 90, a oporavilo se 1.099 ljudi.

Kosovo - 861 potvrđen slučaj

Od posledica korona virusa do sada je preminulo je 27, a oporavile se 562 osobe.

Crna Gora - 324 potvrđena slučaja

Oporavila se 266 osoba, a preminulo osmoro.

Fonet Deset zemalja sveta ima više od 100.000 zaraženih - Amerika, Španija, Italija, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Rusija, Turska, Brazil i Iran

Kako je u svetu?

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš rekao je da treba da se ulože svi napori kako bi se „stalo na put govoru mržnje širom sveta".

On je izjavio da je pandemija korona virusa izazvala „cunami mržnje i ksenofobije".

Istovremeno Svetska zdravstvena organizacija upozorava da bi broj umrlih u Africi u prvoj godini pandemije mogao da dostigne 190.000.

Na osnovu istraživanja, procenjeno je da bi virusom u prvoj godini pandemije na afričkom kontinentu moglo da se zarazi između 29 i 44 miliona ljudi, a da bi broj umrlih mogao da bude od 83.000 do 190.000.

Procene se zasnivaju na osnovu pokazatelja za 47 država Afrike, a Egipat, Libija, Tunis, Maroko, Eritreja, Sudan, Somalija i Džibuti nisu uključene.

SZO navodi i da će možda biti potrebno godinu dana da se otkrije izvor korona virusa.

Rusija je zabeležila 10.699 novih slučajeva korona virusa, a to je šesti dan zaredom da broj novozaraženih premašuje 10.000.

U Rusiji je trenutno zaraženo 187.859 ljudi, dok je 1.723 izgubilo život.

Teško stanje je i u Brazilu - broj zaraženih i preminulih vrtoglavo raste i ne deluje da će taj rast uskoro stati, dok je zemlja žestoko politički podeljena.

Žoao Dorija, guverner Sao Paola, izjavio je u međuvremenu da se Brazil bori protiv dva virusa - korona virusa i Bolsonaro virusa, dok Paulo Guedes, brazilski ministar ekonomije, upozorava na ekonomski kolaps u zemlji ukoliko se karantin nastavi.

Opširnije o komplikovanoj situaciji u Brazilu možete pronaći - OVDE.

Pored Brazila, situacija je najteža u SAD, gde je do sada zaraženo 1,3 miliona ljudi, uz 73.000 žrtava, dok se skoro 3,3 miliona Amerikanaca prijavilo za pomoć nezaposlenima. Broj zahteva je od sredine marta porastao na 33 miliona. Istovremeno, stopa nezaposlenosti porasla je na 14,7 odsto - što je najviši nivo od Drugog svetskog rata.

Međutim, američki predsednik Donald Tramp se već nedeljama najviše bavi Kinom, kriveći je za „najgori napad u američkoj istoriji".

Odgovor je dobio od kineskih medija:

https://youtu.be/Q5BZ09iNdvo

Britanija je ove nedelje postala zemlja sa najvećim brojem smrtnih slučajeva u Evropi - tamo je registrovano više od 30.000 smrtnih slučajeva, a u svetu više ima još samo Amerika.

Na trećem mestu se sada nalazi Italija, sa 30.201 smrtnih slučajeva.

Deset zemalja sveta ima više od 100.000 zaraženih - Amerika, Španija, Italija, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Rusija, Turska, Brazil i Iran.

Međutim, brojne zemlje širom sveta polako popuštaju bezbednosne mere.

Australijski premijer Skot Morison objavio je kako će se to dogoditi u njegovoj zemlji i plan ima tri faze.

Prva je počela u petak - dozvoljeno je okupljanje pet ljudi u zatvorenom prostoru i 10 napolju. Počeli su da rade restorani i kafići, ali radnici mogu da rade od kuće ako ima uslova za to. Dozvoljeno je i putovanje po zemlji, a otvorena su i igrališta.

Druga faza će dozvoliti okupljanje do 20 ljudi i tada će biti otvoreni bioskopi, teretane i saloni lepote. U trećoj fazi će biti dozvoljeno okupljanje do 100 ljudi.

Kao rezultat pandemije korona virusa, Nemački izvoz opao je za 11,8 odsto, što je najgori pad još od ujedinjenja 1990. godine

U Peruu ima više od 58.000 potvrđenih slučajeva korona virusa, što je najviše u Južnoj Americi posle Brazila, koji je daleko naseljeniji.

U Indiji će karantin trajati barem još dve nedelje. Ukupan broj pacijenata zaraženih korona virusom u Indiji iznosi 46.433, a cifra nastavlja da raste kako se povećava broj testova.

BBC

BBC

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.08.2020)