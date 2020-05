Vučić: Korona virus diplomatija neće skrenuti Srbiju sa puta ka EU

Beta pre 55 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je Srbija zahvalna svim zemljama koje su joj pomogle u borbi protiv pandemije korona virusa ali i naglasio da ti gestovi podrške i humanosti neće uticati na njen put i da starteški cilj zemlje ostaje punopravno članstvo u EU.

U autorskom tekstu za američki portal Ju-Es Njuz and vorld riport (US News and World Report) Vučić je naveo da je Srbija opredeljena za prozapadnu spoljnu politiku iako prihvata pomoć Kine i drugih zemalja za borbu protiv korona virusa.

On je ocenio da su od proglašenja pandemije korona virusa, Kina, Evropa i SAD u okviru svoje korona diplomatije pružile pomoć mnogim zemljama sveta, ali se nekima od njih, poput Srbije, nepravedno osporava spremnost da zatraže i dobiju podršku različitih partnera.

Pod naslovom "Korona virus diplomatija neće promeniti put Srbije" Vučić je podsetio da je "srednim marta EU iznenada postavila prepreke za izvoz određene medicinske opreme u zemlje koje nisu članice" dok je u isto vreme Kina počela da nudi pomoći, jer je izlazila iz krize baš kad se širenje korona virusa pojačavalo po Evropi i SAD.

"Budući da je Kina mesecima pre Evrope i SAD bila globalni epicentar korona virusa, nijedna druga država, uključujući evropske i američke partnere Srbije, nije skupila to iskustvo i naučila lekcije o suzbijanju bolesti. Duboko smo zahvalni predsedniku Si Đininpingu na njegovom angažmanu", napisao je.

U tekstu se, međutim, dodaje da Kina nije jedina zemlja koja je pomogla Srbiji i da je u finansijskom smislu, EU najveći pojedinačni doantor, a, velika pomoć, kako se navodi, stigla je i od prijatelja iz SAD koje se i same suočavaju sa ogromnim izazovima zbog epidemije.

Navodeći da Srbija ceni svaki gest podrške, pomoći i solidarnosti drugih zemalja, Vučić je naglasio da je osporavanje pomoći u jeku neviđene globalne krize nepravedno, jer je prioritet svih ldiera da čuvaju zdravlje, sigurnost i prosperitet svojih građana, a ne međunarodna politika.

"Na zadovoljstvo nekih, a razočaranje drugih, strateški cilj Srbije bio je, i ostaje da postane punopravna članica EU i još dinamičniji učesnik u zajednici evropskih naroda", naveo je Vučić u autorksom tekstu za američki portal.Ju-Es Njuz and vorld riport.

(Beta, 05.08.2020)