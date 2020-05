Brnabić: Fizičko nasilje jedina politika SzS

Dnevnik pre 5 sati | Tanjug

BEOGRAD: Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić osudila je danas incident ispred Skupštine Srbije, uz ocenu da je fizičko nasilje bez svake sumnje jedina politika Boška Obradovića, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića.

"Najsnažnije osuđujem novi akt fizičkog nasilja Saveza za Srbiju koji je bez svake sumnje jedina politika Obradovića, Đilasa i Jeremića. To smo videli u Skupštini Srbije u sredu, to smo mogli da vidimo ispred Predsedništva i to ponovo gledamo na ulazu u parlament", navela je Brnabić u izjavi dostavljenoj Tanjugu. Ona je istakla da nasilje i fašizam u Srbiji nikada neće proći jer, kako je navela, "deklarisani ljotićevci poput Boška Obradovića nikada nisu i nikada