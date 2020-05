"Meni moj poziv onemogućuje da pozivam na zaražavanje" VIDEO

B92 pre 5 sati | B92, prva

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da se ne može izbeći mogućnost ponovnih žarišta koronavirusa, ali da se moramo vratiti u život.

On je za teelviziju Prva da testovi jasno pokazuju cirkulaciju virusa. "Moramo posebnu pažnju obratiti na najstarije, da ne bismo sada sve upropastili pred sam kraj", rekao je Kon. Ko je kazao da se u Srbiji ne testira veliki broj ljudi bez razloga i naveo da će to pokazati aktivnost virusa. "Kada danima budemo pokazivali da je pojava virusa nula, to će biti jasan pokazatelj", napomenuo je on. Kon je ponovio da deca kad su manja mogu bez simptoma prenositi virus i