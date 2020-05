(Uživo) u Srbiji korona virusom zaraženo: 10.032 osobe Na Beogradskom sajmu trenutno 72 pacijenta, u KC Vojvodine dve osobe na respiratorima

Blic pre 16 minuta | S. B. M.

U Srbiji su u poslednja 24 sata preminule 4 osobe od posledica zaraze virusom korona, a na Covid 19 je pozitivno novih 89 osoba.

Izlečenih je do sada 2.732. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 213, a registrovana su ukupno 10.032 potvrđena slučaja zaraženih virusom korona. Na respiratorima je iz dana u dan sve manje pacijenata, danas je ukupno 43, dva manje nego juče. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 5.728 osoba. Do sada je ukupno testirano 134.533 osoba.