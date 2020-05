Vulin položio venac na Spomenik neznanom junaku

Dnevnik pre 5 sati | Tanjug

BEOGRAD: Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin je, povodom 9. maja - Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, položio venac na Spomenik Neznanom junaku na Avali.

Uz vojne počasti, on je to učini kao izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, a u pratnji načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića i zastupnika komandanta Komande za obuku brigadnog generala Jelesija Radivojevića, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Nepokor, patriotizam i junaštvo doveli su vas do Dana pobede u borbi protiv fašizma - najveće pošasti u istoriji čovečanstva. Vama, palim herojima