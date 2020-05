Dr Kon upozorava: Procenat zaraženih korona virusom se smanjio, ali ova stvar je najznačajnija

Kurir pre 1 sat

Prof. dr Predrag Kon, epidemilog i član Kriznog štaba za borbu protiv epidemije korona virusa, rekao je da se preporučuje starijima od 65 godina i hroničnim bolesnicima da izbegavaju korišćenje gradskog prevoza koliko je to moguće.

- Procenat otkrivenih slučajeva zaraze korona virusom se smanjio. Međutim, preporuka o ponašanju u gradskom prevozu je značajna i te kako, posebno za one koji su osetljiviji, a to su stariji od 65 godina i hronični bolesnici. Dakle, trebalo bi da izbegavaju prevoz bar dok procenat novozaraženih u odnosu na testirane ne padne ispod jedan odsto, a ako već koriste da obavezno imaju maske i eventualno rukavice - rekao je dr Kon. On je podsetio da je sada najvažnija