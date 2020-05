Danas sunčano i toplo, temperatura i do 27 stepeni

Politika pre 2 sata

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije.

Vetar će biti slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od pet u južnim do 12 u centralnim predelima, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura 12, najviša dnevna 27 stepeni. U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo, s najvišom temperaturom ponegde i do 30 stepeni, javlja Tanjug. U utorak prolazno naoblačenje,