Grbović: PSG najverovatnije samostalno na izbore, bojkot je prevaziđeno sredstvo

Član Predsedništva Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović izjavio je da će se u narednih par dana znati da li će ta organizacija na izbore izaći samostalno ili u koaliciji, ali je najverovatnije da izlazi samostalno.

"To će biti lista sastavljena od ljudi koji nikada nisu bili na vlasti, mladih, obrazovanih, ljudi ostvarenih u drugim profesijama. To je ono što javnost traži već godinama i mi ćemo to ponuditi", rekao je Grbović, za današnje izdanje lista Blic.

Govoreći o odluci PSG da izađe na izbore, on je rekao da su se izborni uslovi pogoršali ali da su se promenile i okolnosti.

Kako je rekao, "nakon pandemije i vanrednog stanja u kom se videlo da Vučić uživa u apsolutnoj, neometanoj vlasti, jasno je da je bojkot postao prevaziđeno sredstvo i da vlasti u suštini odgovara da mi budemo što dalje, u što dubljoj ilegali i pasivi".

"Mislim da je obaveza svakog iole inteligentnog čoveka da kada se okolnosti promene, preispita da li treba da nastavi da se ponaša na isti način. S druge strane, neki su odlučili da je najvažnije da oni ostanu dosledni i da je neverovatan greh promeniti odluku", naveo je Grbović.

On veruje da je "doslednost u bojkotu u ovakvim uslovima slična doslednosti u štrajku glađu", "možda je časno, ali na sopstvenu štetu i neretko sa fatalnim ishodom".

"Isto kao što je jedinstvo opozicije veoma važno, ali ne oko loših rešenja", naglasio je Grbović.

(Beta, 05.10.2020)