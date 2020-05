Korona virus i turizam: Ima li nade za letnja putovanja van Srbije

BBC News pre 45 minuta | Lazara Marinković & Nemanja

Getty Images Ponuđeni vaučeri za zamenska putovanja ne odgovaraju svim putnicima

Dragica iz Zaječara uplatila je predujam za uskršnje putovanje sa drugaricom, da bi joj po uvođenju vanrednog stanja umesto povraćaja novca ponudili - vaučere.

„Ja sam odgovorila da smo usmeno imali drugačiji dogovor. Već sam bila ljuta i povređena, pa sam poslala [poruku] da ćemo se dogovoriti kad sve prođe", govori ona za BBC na srpskom.

Dragica i njena prijateljica su među hiljadama nesuđenih turista iz Srbije kojima je putovanje propalo zbog epidemije korona virusa.

Dok turističke agencije nude vaučere ili zamenu termina, što ne odgovara svakom, gubici domaćeg turizma takođe rastu - i to u stotinama miliona evra.

„Ubeđivali su nas da ne otkazujemo"

Prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, do kraja godine uplaćeno je 480.000 aranžmana.

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić najavio je da će studenti, penzioneri i zaposleni čija je plata manja od 70.000 dinara moći da se prijave za korišćenje novih 400.000 vaučera za odmor u Srbiji od srede, 13. maja.

On je rekao da će se time makar delimično smanjiti šteta koja će nastati zbog manjeg broja međunarodnih putovanja.

Dragica je sa drugaricom nameravala da obiđe u Francusku i Italiju, a aranžman su uplaćivale preko lokalne posredničke agencije.

„To smo jedva organizovale i jedva priuštile sebi i mnogo nam je značilo u svakom smislu - psihički prvenstveno", objašnjava Dragica.

Poslednje nedelje pre uvođenja vanrednog stanja, početkom marta, naizmenično su odlazile u agenciju da pitaju šta će biti sa putovanjem.

„Ubeđivali su nas da će možda biti pomeranja, da se strpimo, da ne otkazujemo ništa same jer će nas oni obavestiti ukoliko dođe do nekih promena", navodi Dragica.

Kaže da je usmeni dogovor sa posredničkom agencijom bio da im u slučaju otkazivanja putovanja ponude drugu destinaciju, ili vrate novac ukoliko im to ne bude odgovaralo.

Getty Images Turisti iz Srbije uplatili su 480.000 aranžmana ove godine

Međutim, Dragica kaže da je dva dana posle proglašenja vanrednog stanja dobila poruku od agencije da se putovanje otkazuje i da će dobiti vaučere koji važe godinu dana.

Smatra da identična ponuda koja je upućena svima „nije fer", jer ona i drugarica brinu o bolesnim članovima porodice i nisu sigurne kada će moći ponovo da se organizuju.

„Mi smo se radovale tome i volele bismo da odemo na neko putovanje, ali ne znamo da li ćemo moći na jesen, kada bi eventualno nama značilo da bude u ovoj godini, a za sledeću godinu je već mnogo dug period da čekamo i da nam novac bude zarobljen", kaže Dragica.

Vlada Srbije usvojila je 30. aprila uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled pandemije korona virusa.

Ljudi koji su do 15. marta uplatili aranžman moći će sa agencijama da dogovore zamensko putovanje koje mogu da iskoriste najkasnije do 31. decembra 2021.

U suprotnom, nesuđeni putnici će imati pravo da dobiju svoj novac nazad do 15. januara 2022. godine, saopštilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Pored turističkih putovanja otkazane su i sve ekskurzije, rekreativne nastave i boravak dece u prirodi.

Nacionalna asocijacija turističkih agencija (JUTA) preporučila je turističkim agencijama da otkažu sva putovanja do 31. maja, uz naznake taj datum može pomeriti i na 15. jun, zavisno od razvoja situacije.

Kako bi ublažila posledice epidemije po privredu, uključujući turizam, Vlada Srbije usvojila je 10. aprila paket ekonomskih mera vredan 608,3 milijarde dinara, ili 5,1 milijardu evra.

Za korišćenje ove vrste pomoći mogu da apliciraju i iz turističkog sektora, rekao je ministar Ljajić.

Prema podacima iz 2019, te godine Srbija je imala 1,4 milijarde evra deviznog priliva od turizma.

Ovaj prihod iznosio je čitavih 6,14 odsto ukupne vrednosti izvoza roba i usluga iz Srbije, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Bojan Zečević za BBC na srpskom.

Pored turista, gubitak osećaju i hoteli, prevoznici, agencije, restorani, preduzetnici, kao i sveukupna privreda, kaže on.

„I konačno, to je i budžet koji se ne puni u situaciji kada mu je punjenje neophodno", dodaje Zečević.

On očekuje da do oporavka turizma dođe 2023. godine, iako postoje „pesimističnije prognoze" koje govore o periodu od pet godina.

„Turizam je feniks industrija, prosto se izdiže iz pepela", kaže profesor.

Na gubitku i domaći turizam

Trenutno stanje ne pogoduje ni turističkim vodičima, koji u otvorenom pismu predsednici Vlade Ani Brnabić kažu da ih je epidemija ostavila bez ikakvih prihoda.

Najveći broj turističkih vodiča radi po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, a niko ko je angažovan po tim i sličnim ugovorima „nema osnova da dobije pomoć države".

Iza otvorenog pisma stoji oko 2.000 vodiča, većinom članova Udruženja turističkih vodiča, rekla je za BBC na srpskom jedna od potpisnica Maja Radović.

„Naš posao je sezonski - ja radim od kraja marta, početka aprila, do kraja oktobra, eventualno prve polovine novembra i onda zimi nemam uopšte posla.

„Imala sam termine do početka novembra za grupe i evo, otkazali su mi do kraja avgusta sve i verovatno će do kraja sezone biti isto", kaže Radović.

Dodaje da se Udruženje turističih vodiča već obraćalo institucijama u ime svih vodiča koji rade, a i da su neki od njih slali pojedinačno pisma.

Odgovora nije bilo, pa su zbog toga, kako kažu, prinuđeni da otvorenim pismom skrenu pažnju na „ogromne probleme sa kojim se struka suočava".

„Agencije, hotelijeri, ugostitelji se bore za sebe, ali nas nema toliko puno, mali smo i plašim se da nas niko ne čuje i da ne razmišljaju o nama, ni ne znaju da postojimo", naglašava Maja.

Predstavnici Udruženja turističkih vodiča imali su sastanak sa ministrom finansija Sinišom Malim 11. maja, ali do objavljivanja ovog teksta nije poznat ishod razgovora.

Kako korona virus menja naša putovanja

Epidemija korona virusa primorala je turističku industriju da razmatra nove mere zaštite putnika, od testiranja krvi i dezinfekcije pre leta, do pregrada od pleksiglasa između ležaljki na plaži.

Na Međunarodnom aerodromu u Hong Kongu počelo je testiranje kabine koja dezinfikuje celo telo sprejom koji ubija bakterije i viruse na koži i odeći za samo 40 sekundi.

Na istom aerodromu počeli su probni rad roboti-čistači, koji ubijaju mikrobe ultraljubičastom svetlošću.

Zaštitne mere uvedene su i u samim avionima, a južnokorejski avio prevoznik Korijan Er najavio je da će posadi deliti čak i zaštitne skafandere.

Ulf Sontag sa Instituta za istraživanje turizma u severnoj Evropi kaže da u Italiji planiraju postavljanje visokih barijera na plaži, kako bi primorali turiste da održavaju distancu.

Istovremeno, pojedine države razmatraju pravljenje „turističkih koridora" kako bi na leto privukli posetioce.

Hrvatski i slovenački ministri za turizam razgovarali su krajem aprila o mogućnosti otvaranja granica.

Interesovanje za Hrvatsku pokazale su i turističke organizacije iz Češke, koje su vladi ove zemlje predložile da u dogovoru sa Zagrebom uspostavi „korona-koridor" za turiste koji žele da provedu odmor na Jadranskom moru.

Reuters Teško do povraćaja novca za putovanja

Gubici turizma u Srbiji i „do milijardu evra"

Konsalting menadžer beogradskog White Owl hostela Nikola Pantelić planira da zatraži pomoć države zbog finansijskih gubitaka koje je izazvala epidemija.

Pantelić, koji je i nekadašnji vlasnik ovog hostela, kaže da su vrata zatvorili od početka vanrednog stanja i da su izgubljene „ozbiljne svote" novca.

„Imali smo dosta prijavljenih grupa za ovaj period i sve je to otkazano", navodi Pantelić za BBC na srpskom.

Ovo je bio ozbiljan udarac za hostel koji je bio dobro popunjen i tokom meseci van sezone, kaže.

Pre ukidanja vanrednog stanja nadao se da bi udarnih letnjih meseci hostel mogao ponovo da se popuni, ali sada kaže da je cela sezona nepovratno propala.

Direktor JUTA Aleksandar Seničić je za agenciju Beta rekao da je šteta od otkazivanja aranžmana stranih turista u Srbiji do kraja juna oko 300 do 400 miliona evra.

„Ukupna šteta u turizmu mogla bi da bude oko milijardu evra, bez gubitaka aviokompanije Er Srbija", kazao je Seničić.

Airbnb i Buking

Hoteli, kao i servisi koji se bave rezervacijama i smeštajem turista, poput kompanije Airbnb i Buking, menjaju pravila iz dana u dan u zavisnosti od epidemijske situacije u državi.

U skladu sa „pravilima za slučajeve nepredviđenih okolnosti" kompanije Airbnb, rezervacije ugovorene do 14. marta 2020, sa datumom dolaska između 14. marta i 31. maja 2020, mogu se otkazati pre nego što korisnik stigne, uz refundiranje novca ili dobijanje kredita za drugo putovanje.

Servis Buking je za sve rezervacije izvršene pre 6. aprila, na osnovu politike „prisilnih okolnosti", naložio partnerima širom sveta da očekuju da se gostima refundiraju unapred uplaćena sredstva kao i da se ne naplaćuju penali za otkazivanje u onim situacijama.

Pravilo u vezi sa „prisilnim okolnostima" ne važi za rezervisanje smeštaja od 6. aprila na dalje i one će biti tretirane kao standardne rezervacije.

Otkazani letovi i povraćaj novca

Tridesetjednogodišnji Milan iz Kraljeva je bratu kupio povratnu avionsku kartu za Beč preko kompanije Er Srbija pre izbijanja epidemije.

Usled novonastale situacije, još pre proglašenja vanrednog stanja, odlučili su da je najbolje da brat ipak ne putuje.

Najpre je otkazan samo povratni let iz Beča, pa je Er Srbija ponudila refundaciju samo za taj deo putovanja.

„Ukoliko je odabrani let i dalje predviđen kao operativan, kompanija nije u mogućnosti da ponudi punu refundaciju sredstava", navedeno je u pismenom odgovoru ove avio kompanije koji je dobio Milan.

Zbog promene situacije i termina prvobitnih letova ponuđene su mu dve opcije - besplatna promena karte na druge datume ili izdavanje elektronskog vaučera u vrednosti karte koji važi narednih godinu dana.

„Verovatno ću iskoristiti opciju da uzmem vaučer za narednih godinu dana. Iznenađujuće sad sve može, a do sad nije moglo", govori Milan za BBC na srpskom.

Kaže da je od tada poslao tri mejla tražeći dodatne informacije, ali nije dobio odgovor.

