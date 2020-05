Danas promenljivo oblačno, vetrovito i svežije

Blic pre 1 sat

Danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom uz mogućnost grmljavine.

Vetar umeren i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 16 na severu do 25 stepeni na jugu Srbije. I u Beogradu danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i svežije, ujutru i pre podne sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar će biti umeren i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura 15 stepeni, a najviša dnevna oko 21 C. U sredu će biti pretežno sunčano i osetno