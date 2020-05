Na Beogradskom sajmu trenutno 23 zaraženih

B92 pre 1 sat | Tanjug

U privremenoj bolnici za kovid-19 na Beogradskom sajmu trenutno ima 23 pacijenata, izjavio je danas koordinator te privremene ustanove potpukovnik Veljko Milić.

Iako je primetno da se epidemiološka situacija smiruje za prijem će biti otvorena sve dok se situacija u potpunosti ne stabilizuje, rekao je Milić. On je za Tv Prva rekao da je juče primljeno troje novih pacijenata, a da je jedan izlečeni otpušten. "Poslednjih dana imamo jedan do tri prijema, i primećujemo da se polako relaksira epidemiloška situacija, ali ćemo i dalje raditi do potpune stabilizacije, nedelju, dve dana, koliko god bude potrebno", rekao je Milić.