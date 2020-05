Isplata kreće i pre kraja prijavljivanja: Preko 2,5 miliona se prijavilo za 100 evra VIDEO

B92 pre 4 sata | B92, TV Prva

Beograd -- Samo prvog dana prijavljivanja za jednokratnu pomoć države od 100 evra prijavilo se 2,35 miliona građana Srbije.

Zbog toga je i dolazilo do preopterećenosti sajta. Kakva je situacija danas, ima li još nekih nedoumica, kada će početi prve isplate, kada će proraditi kol-centar? "Do 12 časova prijavljeno je 2,59 miliona građana Srbije", kazala je za Prvu TV Ana Jović, savetnica ministra finansija. Prema njenim rečima, prijavljivanje putem telefona biće jednostavno, to će biti automat koji će vam postaviti pitanje, ista pitanja u vezi sa podacima, odnosno samo JMBG se ukucava ili