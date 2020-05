Tiodorović: Svi radnici Jure biće testirani

Politika pre 4 sata

NIŠ – Epidemiolog Branislav Tiodorović ocenio je da je epidemiološka situacija u Srbiji i dalje nesigurna s obzirom da je koronavirus još prisutan i istakao da će svi radnici leskovačke Jure biti testirani. „Ima manje zaraženih, pa i manje rizika za zaražavanje. Ali i dalje postoji ta mogućnost. Postoje ljudi koji su virusonoše, a da to i ne znaju. Stoga će nam akcenat biti na testiranju kako bi došli do tih asimptomatskih osoba”, rekao je Tiodorović za RTS. On je