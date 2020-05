Snažan tajfun pogodio istočnu obalu Filipina

RTV pre 1 sat | Tanjug

MANILA - Snažan tajfun pogodio je danas istočnu obalu Filipina, zbog čega je evakuisano desetine hiljada stanovnika.

To je ujedno i prvi tajfun koji je ove godine pogodio tu zemlju, a koji je došao sa Pacifika i najpre pogodio obalu kod grada San Polikarpio u provinciji Istočni Samar, prenosi AP. Tajfun nazvan Vongfong duva brzinom od 150 kilometara na čas, sa udarima vetra od 185 kilometara, a prognozira se da će duvati severozapadno kroz gusto naseljene provincije na istoku i da bi do severa zemlje trebalo da stigne do nedelje. Filipini se trenutno bore sa epidemijom novog