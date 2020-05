"Došao sam da molim za oproštaj": Amfilohije pred sudom u Nikšiću VIDEO/FOTO

B92 pre 1 sat | Tanjug

Nikšić -- Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije izjavio je ispred zgrade Suda u Nikšiću da je došao da zatraži oprost od Joanikija.

Amfilohije je rekao da sebe smatra krivcem zbog toga što je vladika budimljansko-nikšićki u pritvoru. "Ako neko treba da bude suđen i bude mu presuđeno, onda nema drugoga u Crnoj Gori sem mitropolita", rekao je Amfilohije, koji se u NIkšiću pojavio oko podneva. On je podsetio da je Joanikije na jutarnjoj liturgiji rekao da ove godine neće biti litije, te da je on kao mitropolit pod tim uslovom i došao na moleban. "Vladika je bio do poslednjeg trenutka za to da