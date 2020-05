Kod Odžaka: Na smrt izbo muškarca, telo bacio u septičku jamu

Dnevnik pre 2 sata

SOMBOR: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su G. T. (1966) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Sumnja se da je on, nakon kraće svađe, u okolini Odžaka sa više uboda nožem usmrtio tridesetosmogodišnjeg mladića, kao i da je potom njegovo telo bacio u septičku jamu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden u Više javno tužilaštvo u Somboru.