"S vakcinom ili bez nje, vraćamo se u normalu"

B92 pre 11 minuta | Tanjug

Vašington -- Američki predsednik Donald Tramp rekao je da se ulažu svi napori u pronalazak vakcine protiv koronavirusa do kraja godine.

Tramp je poručio da će se Amerika vratiti u normalu sa vakcinom ili bez nje. "Želim da budem jasan, to je veoma važno. Sa vakcinom ili ne, vraćamo se. I počinjemo", rekao je Tramp, prenosi CNN. Govoreći u Bašti ruža u Beloj kući na događaju na kojem je veliki broj zvaničnika administracije nosio maske, ali ne i on, Tramp je izrazio nadu da će se do vakcine doći pre kraja godine, preneo je Rojters. Predsednik SAD je rekao da će njegova administracija mobilizovati