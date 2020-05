Tiodorović: Radnici iz Jure se najverovatnije zarazili u autobusima koji su ih dovozili na posao

B92 pre 20 minuta | B92

Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je da će svi radnici fabrike "Jura" u Leskovcu biti testirani na koronavirus, a do sada je urađeno 1.200 testova.

On je za televiziju Prva pojasnio da će svih 2.850 radnika biti testirano sutra i prekosutra kako bi bila sprečeno dalje širenje kovida-19. "To jesu mladi ljudi sa asimptomatskim oboljenjem, tih 68 zaraženih što smo otkrili, može se reći da nemaju mnogo znakova oboljenja ili manjih tegoba. Oni se dosta kreću i mogu biti važan izvor infekcije, a pošto potiču iz sela okolo mogu proširiti infekciju, to može da predstavlaj veliki problem", zaključio je on. On je kazao