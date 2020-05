Radno vreme pošte produženo zbog isplate 100 evra

iKragujevac pre 21 minut

Svi penzioneri koji primaju penziju bilo putem tekućeg računa kod Banke Poštanske Štedionice, bilo dostavom na kućnu adresu ili isplatom na šalteru pošte, jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti iznosa 11.759,40 dinara će moći da podignu na šalterima svih pošta samo uz ličnu kartu.

U subotu, 16.5. radno vreme Glavne pošte i pošte na Aerodromu je do 19 časova, dok pošte u TC Plaza i TC Roda rade do 20 časova. U nedelju, 17. maja radiće pošta u TC Plaza do 20 časova i TC Roda do 15 časova, kao i pošta na Aerodromu do 13 časova. Penzioneri koji penzije primaju na tekuće račune kod poslovnih banaka novac će moći da podignu narednih dana, a Banka Poštanske Štedionice u subotu će raditi do 18 časova. Za primaoce socijalne pomoći, isplata 100 evra