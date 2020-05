Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Mondo pre 59 minuta | mondo.rs

U većem delu zemlje danas će biti promenljivo oblačno i svežije, tokom dana sa sunčanim periodima, uveče i u toku noći na severu Srbije ponegde sa kratkotrajnom kišom. Evo kako će biti narednih dana

U većem delu zemlje danas će biti promenljivo oblačno i svežije, tokom dana sa sunčanim periodima, uveče i u toku noći na severu Srbije ponegde sa kratkotrajnom kišom. Evo kako će biti narednih dana Vetar ujutru i pre podne slab do umeren severozapadni, posle podne slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 20 na severu do 28 stepeni na jugu Srbije. I u Beogradu promenljivo oblačno i svežije, tokom dana sa sunčanim periodima.