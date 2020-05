Počela isplata 100 evra pomoći

PP media pre 7 sati

Banka Poštanska štedionica počela je danas isplatu po 100 evra pomoći penzionerima, a pred mnogim ekspoziturama još pre otvaranja šaltera stvoreni su redovi najstarijih građana.

Isplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti 11.759,40 dinara, jednokratne novčane pomoći Vlada Srbije za oko milion najstarijih građana, klijenata te banke, i za one penzionere koji novac primaju na kućnu adresu. Stariji građani podižu novac na šalterima Banke Poštanska štedionica u svih 185 ekspozitura u Srbiji, koje će raditi sa izmenjenim, produženim radnim vremenom od 8 do 18 časova. “Osim toga, naši penzioneri mogu doći do ovog novca i na oko 1.500 šaltera Pošte