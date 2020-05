Situacija u Šidu stabilnija od dolaska Vojske Srbije

Politika pre 5 sati

ŠID – Zamenik predsednika opštine Šid Zoran Semenović rekao je jutros da je situacija u toj opštini stabilnija otkako su pripadnici vojske zauzeli položaje u blizini prihvatnih centara.

On je naveo da je u toku noći došlo do privođenja 18 lica, odnosno do njihovog vraćanja u prihvatne centre, prenosi Tanjug. „To je daleko bezbednije u odnosu na sve dane u prethodnom periodu. VS sprečava svaki pokušaj ugrožavanja bezbednosti i imovine na teritoriji opštine Šid”, rekao je on za RTS. Objašnjava da su najugroženija naselja Principovac, Volovin, Sot i Batrovci, jer u tim mestima migranti nemaju nameru da se vrate u centre koje su napustili. „Oni onda