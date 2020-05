Kisić: Veći broj obolelih zbog žarišta u Vranju

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD: Povećan broj zaraženih prethodnih dana u Srbiji nije pokazatelj širenja virusa po zemlji i u opštoj populaciji već u kolektivu, odnosno u fabrici nameštaja Dodić u Vranju, izjavila je zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije dr Darija Kisić Tepavčević.

Ona je istakla da je to novoidentifikovano žarište i da nema drugih većih žarišta u Srbiji. U fabrici Jura se širenje virusa zaustavilo i nadamo se da neće biti drugih iskakanja, navela je dr Kisić gostujući na Tv Pink. Ona je dodala da to pokazuje koliko virus kada uđe u kolektiv može brzo da se proširi i da većina obolelih u fabrici u Vranju ima blage simotome ili je bez simptoma bolesti. "To nam pokazuje kakva je jačina virusa i očigledno je da će prokužavanje