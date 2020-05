Kisić Tepavčević: Do ovoga nije trebalo da dođe

RTV pre 4 sata | Tanjug

BEOGRAD - Broj obolelih u poslednja dva dana je povećan, ali zbog širenja infekcije u zatvorenom kolektivu, smatra epidemiolog Darija Kisić Tepavčević i dodaje da se to znatno razlikuje od širenja u opštoj populaciji.

"Kada govorimo o apsolutnim brojevima, došlo je do određenog skoka obolelih u poslednja dva dana, ali je skok na račun širenja infekcije unutar nekog zatvorenog kolektiva, što se znatno razlikuje od epidemiološke situacije sa širenjem u opštoj populaciji", rekla je Kisić Tepavčević za RTS. Kako ocenjuje, do toga nije trebalo da dođe i to je moglo da se spreči. Prema njenim rečima, na vreme se reagovalo i bitno je naglasiti da su novootkriveni slučajevi u Vranju