Kraj isplate pomoći od 100 evra najkasnije do 7. juna VIDEO

Beograd -- Do jutros u 8 sati ukupno 3.750.000 građana Srbije se prijavilo za novčanu pomoć od 100 evra.

To je izjavio ministar finansija Siniša Mali i poručio da će se kompletna isplata ove novčane pomoći države završiti najkasnije do 7. juna. Kada se na brojku od 3.750.000 doda i oko dva miliona penzionera i oni koji primaju novčano-socijalnu pomoć, reč je o 5.750.000 građana Srbije koji će dobiti pomoć države. "To je veliki uspeh. Na pravi način smo pokazali da je mera koju smo definisali upravo mera koja je građanima potrebna. Zbog toga i imate toliki broj ljudi