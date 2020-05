Prijavilo se 3.750.000 građana: Ministar Mali otkrio krajnji datum isplate pomoći od 100 evra

Večernje novosti pre 55 minuta | Tanjug

Do jutros u 8 sati ukupno 3.750.000 građana Srbije se prijavilo za novčanu pomoć od 100 evra, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali i poručio da će se kompletna isplata ove novčane pomoći države završiti najkasnije do 7. juna. Kada se na brojku od 3.750.000 doda i oko dva miliona penzionera i oni koji primaju novčano-socijalnu pomoć, reč je o 5.750.000 građana Srbije koji će dobiti pomoć države. "To je veliki uspeh. Na pravi način smo pokazali da je mera