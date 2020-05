Novi Pazar: Počelo korona testiranje na lični zahtev, potrebna samo lična karta

Kurir pre 1 sat

NOVI PAZAR - Zavod za javno zdravlje, u saradnji sa Opštom bolnicom i Domom zdravlja u Novom Pazaru, poslednja tri dana vrši testiranje građana na korona virus na lični zahtev.

Direktor Zavoda za javno zdralje Novi Pazar Šefadil Spahić kazao je za radio Sto plus da je do sada testirano 48 osoba i da se uglavnom radi o onima koji su doputovali iz inostranstva. "To su osobe koje su doputovale iz inostranstva, a koje zbog toga što nisu testirane moraju biti u izolaciji dve nedelje. Oni mogu na lični zahtev biti testirani i ukoliko je test negativan ne moraju ići u izolaciju", izjavio je Spahić. On je kazao da testiranje košta 6.000 dinara, a