Boško Obradović i Kostić prekidaju štrajk glađu (foto; Video)

Mondo pre 4 sata | mondo.rs

Predsednik Dveri Boško Obradović odlučio je da on i Ivan Kostić prekinu štrajk glađu.

Predsednik Dveri Boško Obradović odlučio je da on i Ivan Kostić prekinu štrajk glađu. On je saopštio da je to odlučeno nakon konsultacija sa narodnim poslanicima doktorom Draganom Vesovićem i Marijom Janjušević. Novinarima je takođe rekao da smatraju da su učinili sve da skrenu pažnju javnosti, domaće i međunarodne, na svoje zahteve i na situaciju u Srbiji. Dodaje da su za 11 dana razotkrili vlast, koja prema njegovim rečima, nema sluha za drugačije mišljenje i ne