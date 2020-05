Ubistvo u Odžacima: Nožem prekinuo svađu sa Zoranom (60)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online / J. B.

SOMBORSKA policija uhapsila je Pavla H. (67) iz Odžaka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. On se sumnjiči da je sinoć, oko 20 sati, u Odžacima, u Knez Mihajlovoj ulici 61, nakon kraće svađe i fizičkog sukoba, nožem usmrtio Zorana T. (60) iz ovog mesta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Somboru. Istraga ovog ubistva je u toku.