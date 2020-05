Vozač bežao od policije, izazvao udes, poginula jedna osoba, pokušao da pobegne i nakon toga

B92 pre 5 sati | Tanjug

Jedna osoba je poginula, a dve su teško povređene u udesu koji se jutros dogodio na Ibarskoj magistrali u mestu Preljina kod Čačka.

Kako prenose mediji, do nesreće je došlo na delu puta od Čačka do Kraljeva kada je vozač "fijata" prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa vozilom koje je dolazilo iz pravca Kragujevca. To vozilo je, kako se navodi, od siline udara završilo u kanalu, a vozač je poginuo na mestu. Prema nezvaničnim informacijama agencije RINA, vozač fijata je izazvao udes dok je pokušavao da pobegne policijskoj patroli, zbog čega je preticao taksi vozilo i prešao u suprotnu