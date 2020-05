Da li ga poznajete? Prevarant iz Raške građanima obećavao posao pa nestajao s novcem, lažima "zaradio" 400.000 dinara

Blic pre 1 sat | J. A.

Policija u Kruševcu uhapsila je Z.K. (44) iz Raške zbog sumnje da je građanima obećavao posao u javnom sektoru i tako od njih uzeo oko 400.000 dinara.

On se sumnjiči za krivično delo prevara, saopštio je MUP. Z.K. se sumnjiči da je lažno se predstavljajući kao radnik službi bezbednosti, u prethodnom periodu, građanima obećavao posao u javnom sektoru, kao i da je na taj način od jednog muškarca i dve žene iz Kruševca uzeo oko 400.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu. Pošto se sumnja da je na ovaj način prevario