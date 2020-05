Dačić: Plašenje velikom Srbijom je bila bajka, a velika Hrvatska je bila stvarnost

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je plašenje idejom velike Srbije bila bajka, a da je velika Hrvatska bila stvarnost.

Povodom izjave hrvatskog admirala u penziji Davora Domazet-Loša da su hrvatska zemlja Srem, Bačka i delovi Banata, kao i cela BiH i Boka kotorska do Ulcinja, Dačić je rekao da je to „stara pretnja koja nije samo pretnja, nego i realnost“. „Pretnja i plašenje nekom velikom Srbijom je bila bajka, a velika Hrvatska je bila stvarnost, ona se prostirala do Zemuna. Glavna ulica u Zemunu zvala se Adolfa Hitlera za vreme Drugog svetskog rata, jer je to bila Nezavisna