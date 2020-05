Mali: Za 100 evra se prijavilo 3,8 milona građana

Dnevnik pre 7 sati | Tanjug

BEOGRAD: Za novčanu pomoć od 100 evra do sinoć se prijavilo više od 3,8 miliona građana Srbije, izjavio je za Tanjug ministar finansija Siniša Mali i podsetio da je danas počela isplata od po 100 evra korisnicima socijalne pomoći.

Penzionerima je ta pomoć isplaćena, danas novac leže na račune oko 160.000 korisnika socijalne pomoći, a za ostale građane koji su se prijavili onlajn ili telefonski, novac će početi da se isplaćuje od ponedeljka, 25. maja, najavio je Mali. "Do sinoć se prijavilo 3.880.000 građana Srbije da primi novčanu pomoć u iznosu od 100 evra i kada na taj broj dodate sve penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć, to je oko 5,8 miliona građana koji su se prijavili