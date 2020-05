Kišni maj u Srbiji se nastavlja Evo kada će prestati padavine

Kurir pre 4 sata

Na severu i zapadu Srbije danas se očekuje malo i umereno oblačno i suvo.

U ostalim predelima oblačno i svežije, mestimično sa kišom i to uglavnom na istoku i jugu zemlje. Posle podne i uveče prestanak padavina, zatim i postepeno razvedravanje. Duvaće umeren, povremeno jak severni vetar, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 7 do 15, najviša dnevna od 13 na jugu do 21 stepen na severu Srbije. I u Beogradu umereno oblačno, suvo i vetrovito. Duvaće umeren, povremeno jak severni vetar, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura oko 11,