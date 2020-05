FOTO, VIDEO: Izazvao udes kod Čačka bežeći od policije, jedna osoba poginula a dve teško povređene

Radio 021 pre 4 minuta | Tanjug, RTS

Jedna osoba je poginula, a dve teško povređene u udesu koji se jutros oko 7:30 časova dogodio na Ibarskoj magistrali u mestu Preljina kod Čačka.

Do nesreće je došlo na delu puta od Čačka do Kraljeva kada je vozač "fijata" prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa vozilom koje je dolazilo iz pravca Kragujevca. To vozilo je od siline udara završilo u kanalu, a vozač je poginuo na licu mesta. U čačansku Opštu bolnicu primljene su dve povređene osobe koje nisu životno ugrožene, potvrdila je za RTS dr Biljana Kočović iz te zdravstvene ustanove. Jedan pacijent upućen je kod ortopeda na pregled, dok se za