Jerkov: Danas sam čula zašto Lutovac hoće da idem u zatvor

RTS pre 2 sata

Potpredsednica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov, saslušana je u policiji, zbog krivične prijave koju je protiv nje, zbog navodnog falsifikovanja potpisa, podneo predsednik stranke Zoran Lutovac.

Aleksandra Jerkov je za Tanjug rekla da je danas prvi put videla tu krivičnu prijavu, odnosno da joj je policija pročitala zbog čega predsednik stranke smatra da, kako kaže, treba da ide u zatvor i da krivično odgovara. "Moj zaključak nakon svega jeste da se samo potvrđuje ono o čemu sam govorila prethodnih dana, a to je da je reč o političkim razlozima i da je to njegov način da izvrši pritisak, ne samo na mene, nego i na sve one članove Glavnog odbora koji su