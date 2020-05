Uhapšen nasilnik iz Žitorađe: Tukao nevenčanu suprugu

Večernje novosti pre 1 sat | NovostiOnline/D.Z.

Pripadnici policije u Prokuplju uhapsili su S. M. (31) iz okoline Žitorađe, zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici

Prokuplje-Pripadnici policije u Prokuplju uhapsili su S. M. (31) iz okoline Žitorađe, zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. Kako navode u policiji, sumnja se da je on, nakon verbalne rasprave, zadao više udaraca nevenčanoj supruzi. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.