Tači: Sanjam o pripajanju Preševa, Bujanovca i Medveđe

Kosovski predsednik Hašim Tači je izjavio da je njegov "san" da se opštine na jugu centralne Srbije Preševo, Medveđa i Bujanovac pripoje tzv. Kosovu

On je dodao da ne postoji nikakav sporazum s Beogradom. "Sanjam da Preševo, Medveđa i Bujanovac budu pripojeni bez ugrožavanja teritorijalnog integriteta Republike Kosovo", rekao je Tači sinoć na TV Kljan Kosova. On je rekao da ne postoji nacrt sporazuma između Srbije i tzv. Kosova, da veruje u američko posredovanje i istakao da svako ko govori o razmeni, to čini za unutrašnju političku upotrebu, jer se o tome nikada nije govorilo, pogotovo ne u Vašingtonu, prenosi