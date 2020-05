"Tačijevi snovi se neće ostvariti"

B92 pre 5 sati | Tanjug

"AP KiM i opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa jesu i biće deo iste države - Republike Srbije, a snovi Hašima Tačija o pripajanju teritorija se neće ostvariti."

Ovo je poručio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Ă�urić. "Hašim Tači može da sanja i tome kako će samoproglašenom Kosovu pripojiti Tahiti ili Jamajku, ali to se nikada neće dogoditi, kao što se neće ostvariti ni njegovi snovi o Bujanovcu, Preševu i Medveđi", poručio je Ă�urić u saopštenju. On ocenjuje da je odlično to što je Hašim Tači, izjavom da je njegov san da se opštine na jugu centralne Srbije, Preševo, Medveđa i Bujanovac, pripoje Kosovu, još